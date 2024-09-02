مهاجم ميلان السابق المرشح لـ الزمالك.. مميزات عديدة وعيب وحيد

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن نادي الزمالك وجد المهاجم الذي يبحث عنه منذ سنوات عديدة بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين لم يكونوا على قدر طموحات الجماهير البيضاء.

ودخل الزمالك في مفاوضات قوية مع المهاجم السنغالي مباي نيانج، لاعب إي سي ميلان و فريق أضنة ديمير سبور التركي وإمبولي الإيطالي السابق في صفقة انتقال حر.

مميزات مباي نيانج مهاجم الزمالك المحتمل

يمتلك مباي نيانج مميزات عديدة، حيث يُجيد اللعب بقدميه "اليمنى واليُسرى"، بالإضافة إلى سرعته المهارة التي يمتلكها في تخطي لاعبي الخصم، بجانب التحركات الفعالة والرؤية التي يمتلكها، والتي يستطيع من خلالها التخلص من الرقابة الموضوعة عليه من قبل مدربي الخصوم، والتي تصل لإثنين من اللاعبين.

كما يمكن أن يلعب صاحب الـ 29 عامًا في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر، حيث يستفيد من مهاراته وسرعته في المرور والتحركات التي يقوم بها والتي دائمًا ما ينتج من خلال خطورة كبيرة.

عيب مهاجم ميلان السابق المرشح للانتقال لـ الزمالك

بالرغم من المميزات التي يمتلكها مباي نيانج، والتي جعلته يلعب في أقوى الفرق الإيطالية، إلا أنه يمتلك عيبًا وحيدًا، يكمن في عدم قدرته على التصويب القوي من خارج منطقة الـ 18، كما أنه لم يقوم بتطوير هذا الأمر خلال السنوات الماضية.