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مدرب الرأس الأخضر: "فخور بلعبي أمام مصر"

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة قوية أمام نظيره الرأس الأخضر، ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا.


وأكد بيدرو بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، بأنه فخور بتواجده في مصر.
وتابع في تصريحات تلفزيونية: "نسعى للأفضل كفريق ونضم عناصر جديدة، قد تكون هناك تغييرات بسيطة بالنسبة للخطة".
وتابع: "هدفنا هو حصد الـ 3 نقاط رغم أننا نعرف أنها مباراة صعبة، ومنتخب مصر فريق ثابت، ومن الصعب أن أجري أي مقارنات بين الجهاز الفني الحالي والسابق".
وأتم مدرب الرأس الأخضر تصريحاته: "فخور بأننا سنلعب مباراة أمام مصر، ونعلم جيدًا صعوبة التأهل في المجموعة التي نلعب بها، نعرف إننا لا بد أن نفوز على كل الفرق".
ومن المقرر انطلاق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة من مساء الجمعة المقبل، والتي يشهدها ملعب القاهرة الدولي.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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