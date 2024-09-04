لعنة الاصابات تضرب ريال مدريد وتضع أنشيلوتي في ورطة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة معاناة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد من العديد من الاصابات المؤثرة التى اثارت جدلا كبيرا بين عشاق ومحبى الملك.

وتلقى ريال مدريد أمس 3 ضربات قاسية بالاعلان عن إصابة 3 من لاعبيه (سيبايوس- ميندي- تشواميني)، ولكن الضربة الاقوى قد تكون الفرنسي أوريلين.

ووفقا للصحفي ألبيرتز بيريرو ، صحفي أوندا سيرو، فإن إصابة تشواميني تعد هي الاكثر إثارة للقلق لأنها نفس القدم التي أصيبت في الكلاسيكو الأول الموسم الماضي وغاب لفترة طويلة على إثرها.

وعلى الجانب الآخر، ذكر الصحفي ماريو كورتيغانا أن ريال مدريد يقترب من تجديد عقد لاعبه فيرلاند ميندي بناءا على رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ورغم معاناة الريال من إصابات المدافع الفرنسي إلا أن اللاعب يحظى بثقة ودعم كبير من المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي وهو ما يدفع إدارة النادي للتحرك بسرعة لتمديد عقد فيرلاند الذي ينتهي في 2025