الامارات | اتحاد القوى يناقش معوقات «أم الألعاب» في نادي الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع نادي الإمارات من اتحاد ألعاب القوى على الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وأبرز أهدافه وتطلعاته لتطوير اللعبة وتقدمها وتطورها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نادي الإمارات بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود حسن الشمسي، ورئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى اللواء الدكتور محمد عبدالله المر.

وخلال الزيارة، تمت مناقشة أمور اللعبة في نادي الإمارات، والمعوقات التي تواجهها «أم الألعاب»، وأبدى وفد الاتحاد تعاونه، وتقديم الحلول في أسرع وقت.

وأكد الشمسي، في تصريحات صحافية، أن نادي الإمارات حريص على التعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة، والإسهام في تطويرها على المستوى العالمي، انطلاقاً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي، والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها. وأضاف الشمسي: «نحن متفائلون بالخطة الاستراتيجية الواضحة للاتحاد، وسنعمل على تقديم كل الدعم لإنجاح مساعي الاتحاد من خلال دعم عناصر اللعبة من لاعبين ولاعبات حتى تحقق الإنجازات المطلوبة».

من جانبه، قال الدكتور محمد المر: «نعمل من منطلق عمل مؤسسي مبني على تضافر الجهود مع كل المؤسسات في الدولة، وهو الأمر الذي يمثل قاعدة أساسية في عملنا لتنفيذ خططنا وبرامجنا».