في تصريح مثير.. نجم ريال مدريد يطالب باستبعاد إسبانيا من تنظيم كأس العالم 2030

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، عن حزنه الشديد من الوضع الراهن في إسبانيا، والعنصرية التي توجه له.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال "جونيور": "أتمنى أن تتطور إسبانيا وتفهم مدى خطورة إهانة شخص بسبب لون بشرتهن الأمر أصبح مزعج".

وأضاف نجم الريال: "إذا لم تتطور الأمور حتى 2030، أعتقد أنه يجب تغيير مكان إقامة كأس العالم لتصبح خارج إسبانيا".

واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته: "اللاعبين يجب أن يشعروا بالراحة أثناء اللعب، وبالطبع هناك مجموعة صغيرة تنتهي بالتأثير على صورة بلد ككل، ولابد أن تنتهي هذه الظاهرة في أسرع وقت".

يشار إلى أن بطولة كأس العالم 2030، سوف تقام في إسبانيا والمغرب والبرتغال مجتمعين.