زميله في ليفربول.. رحيل محمد صلاح "سيؤلمنا جميعًا"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المهاجم الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق ليفربول عن إمكانية رحيل محمد صلاح في الموسم المقبل عن صفوف الريدز.

وكان محمد صلاح قد تحدث عقب مباراة مانسشتر يونايتد بتصريحات مثيرة للجدل بعدما أكد عدم وجود مفاوضات حتى الآن، بينه وبين إدارة ليفربول، بشأن تجديد عقده.

جدير بالذكر أنه سينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل 2025.

وقال لويس دياز في تصريحات لقناة "تيليموندو" عن إمكانية رحيل محمد صلاح: "سيكون الأمر صعبًا علينا، سيكون صعبًا على ليفربول، سيؤلمنا كثيرًا ، لا يزال لديه عام للتفكير في الأمر".

وأضاف دياز: "الأمر ليس سهلًا، إنه دائمًا يقدم أفضل ما لديه، لقد فعل ذلك منذ البداية، سيكون من الصعب جدًا خسارة لاعب مهم مثله".

وأكد دياز: "إنه قراره ونحن نحترم ذلك، لكنني آمل ألا يرحل صلاح عن ليفربول".