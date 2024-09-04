شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى هجوم ودفاع.. بيراميدز ينفرد بالعديد من الأرقام بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوز نادي بيراميدز بأول ألقابه التاريخية والتتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي زد، انفرد الفريق السماوي بالعديد من الأرقام المميزة في البطولة والنسخة التي حقق فيها اللقب عن جدارة واستحقاق.

ونجح بيراميدز في أن يحقق كل الأرقام الممكنة خلال مشاركته في كأس مصر والتي حقق فيها اللقب، حيث أنه الفريق الذي يمتلك أقوى خط هجوم في البطولة بعد تسجيل 11 هدفا خلال 5 مباريات خاضها بيراميدز في البطولة، بعدما اكتسح النصر في بداية مشواره برباعية نظيفة، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف، والفوز على الجونة برباعية نظيفة، والتعادل مع المصري في نصف النهائي بهدف قبل التأهل بركلات الترجيح، وأخيرا الفوز على زد بهدف دون مقابل في النهائي.

وينفرد بيراميدز كذلك بامتلاكه أقوى خط دفاع في بطولة كأس مصر، حيث لم تهتز شباكه سوى بهدف واحد خلال 5 مباريات خاضها الفريق في مشواره كان في لقاء المصري بالدور نصف النهائي باستاد برج العرب.

ويمتلك بيراميدز كذلك هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، وهو مروان حمدي الذي سجل 4 أهداف في مشوار البطولة، سجل منها 3 أهداف في شباك النصر بدور الـ32 ثم هدف في شباك أبو قير للأسمدة بدور الستة عشر.

كما أصبح ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز أصغر رئيس نادي مصري يحقق لقب بطولة كأس مصر، طوال تاريخ البطولة الأقدم والأعرق في تاريخ الكرة المصرية.

ولم يكمل عيد عامه الأربعين عندما قاد نادي بيراميدز للفوز والتتويج بأول بطولة في تاريخ النادي وحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على زد في النهائي ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.