شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد لليوم السابع: مباريات الأهلى خارج التوقعات ولا أخشى أى مهاجم والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن مواجهات الأهلى نتائجها دائما تكون خارج التوقعات، موضحاً أن الحالة التي يظهر عليها اللاعبين وقت اللقاء هي التي تحسم مثل تلك المباريات.

وتحدث عواد خلال حواره مع الخليج 365، عن مستوى المهاجمين قائلاً:" كل المهاجمين بالنسبة لى واحد لا أخشي من لاعب معين وأركز فقط فى الملعب ومن أجل الحفاظ على نظافة شباكى،وهذا ما استهدفه فى الفترة المقبلة،وبالنسبة لى الاجتهاد والتعب فى التدريبات والمباريات يجعلك تصل إلى ما تريد".

في سياق متصل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد التعاقد رسمياً مع محمد عواد حارس مرمى بالنادي لمدة ثلاثة مواسم جديدة، بعدما انتهى عقد الحارس مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

ووقع محمد عواد على عقود التجديد لنادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد.