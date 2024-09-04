موعد مواجهتي بيراميدز أمام بطل رواندا بدور الـ 32 لأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الجيش الرواندي في منافسات دور الـ 32 بعد تخطيه الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، والتي يحمل الأهلي لقبها .





ويواجه بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 برواندا 14 من شهر سبتمبر الجاري خارج أرضه ، بينما يخوض مباراة الإياب 20 من الشهر ذاته على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

توصل نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لضم الجناح النيجيري صديق اوجولا في صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم بيراميدز صفقة اوجولا الذي حظى باهتمام كبير من عدة أندية في مقدمتها الزمالك بعد مفاوضات مكثفة مع سيراميكا خلال الساعات الماضية.

وأتم بيراميدز اتفاقه لضم أوجولا مقابل مبلغ مالي إضافة لانتقال 4 لاعبين لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

ويحصل سيراميكا مقابل رحيل اوجولا على خدمات الرباعي محمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه والجنوب أفريقي فحري لاكاي إضافة للاعب الوسط عبد الله مجدي.