اخبار الرياضه

لعنة الإصابات تضع أنشيلوتي في ورطة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني من لعنة الإصابات التي تطارد الفريق في مطلع الموسم الجديد، مما يحرم الفريق من جهود العديد من لاعبيه المؤثرين.

وتلقى 3 ضربات قاسية بعد إصابة 3 من لاعبيه سيبايوس وميندي وتشواميني، ولكن الضربة الاقوى قد تكون اصابة الفرنسي أوريلين.

وتعتبر إصابة تشواميني هي الاكثر إثارة للقلق لأنها نفس القدم التي تعرض للاصابة بها في الكلاسيكو الأول بالموسم الماضي وغاب لفترة طويلة على إثرها.

وعلى الجانب الآخر، تشير بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب ريال مدريد من تجديد عقد لاعبه فيرلاند ميندي بناءً على رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ورغم معاناة الريال من إصابات المدافع الفرنسي إلا أن اللاعب يحظى بثقة ودعم كبير من المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي وهو ما يدفع إدارة النادي للتحرك بسرعة لتمديد عقد فيرلاند الذي ينتهي في 2025.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا