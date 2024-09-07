بمشاركة محمد صلاح.. منتخب مصر يضرب كاب فيردي بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره كاب فيردي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

وافتتح رامي ربيعة أهداف الفراعنة في الدقيقة 23 بعد عرضية من زيزو قابلها برأسية سكنت الشباك.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من مصطفى محمد قابلها مرموش بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل الهدف الثالث لصالح الفراعنة اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 70، بتمريرة من محمد حمدي بعرضية أرضية، يستقبلها مصطفى فتحي بتسديدة قوية، ليسكنها إبراهيم عادل مباشرة في الشباك.

وشهد اللقاء إصابة عضلية لـ مصطفى محمد مهاجم الفراعنة حيث لم يستطع استكمال المباراة، وحل محمد النني بدلًا منه في الدقيقة 50.

كما غادر رامي ربيعة مدافع منتخب مصر المباراة بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة 78، وحل أحمد رمضان بيكهام بدلًا منه.

وبتلك النتيجة يتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.