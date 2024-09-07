ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة، ويلاقي موريتانيا نظيره بوتسوانا في الجولة الأولى اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1.مصر - 3 نقاط - لعب مباراة

2.بوتسوانا - دون نقاط - لم يلعب

3.موريتانيا - دون نقاط - لم يلعب

4.الرأس الأخضر - دون نقاط - لعب مباراة

اقرأ أيضًا:

كنت أرتجف من خجلي.. قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

Couples الدوري المصري.."راحت أسوان عشان تاخد الموافقة من أهلي".. قصة حب شيكابالا وسارة (صور وفيديو)

شقيقان مع الرأس الأخضر ضد منتخب مصر.. ما القصة؟

أهداف الشوط الأول من مباريات إيطاليا والمغرب والسنغال (فيديو)