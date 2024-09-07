سبب المشادة الكلامية بين أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:

نشبت مشادة كلامية بين مدافع منتخب مصر أحمد حجازي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المباراة التي التقى بها المنتخب الوطني نظيره الرأس الأخضر.

وفاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على نظيره الرأس الأخضر مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

واعترض أحمد حجازي على حسام حسن بعدما طلب منه أن يؤدي عمليات الإحماء بسبب عدم الاعتماد عليه حتى من غياب محمد عبدالمنعم، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي عقب المباراة.

وكان حسام حسن قد دفع بلاعب الوسط حمدي فتحي في مركز الدفاع بعد غياب محمد عبدالمنعم عن اللقاء في ظل وجود أحمد حجازي مما أغضب الأخير.

وأوضح المصدر ذاته أن حجازي رفض المشاركة بدلًا من رامي ربيعة، الذي تعرض للإصابة في الشوط الثاني، ليضطر حسام حسن للدفع بأحمد رمضان بيكهام.

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