الامارات | «نمور كلباء» بطل خماسيات كرة القدم للأندية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نمور كلباء الإماراتي بلقب «البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية» التي نظمتها شركة «كرة القدم الدولية المصغرة 5×5»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ملاعب عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي من الأول إلى الخامس من سبتمبر ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس، وتتضمن فعاليات ومنافسات في مختلف الرياضات.

وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي ماهر جلفار، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، ومنظّم البطولة كريم مقدام. وفاز «نمور كلباء» بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق زالكة الإيراني في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وحل فريق سالار خوسروشاه في المركز الثالث بعد تغلبه على فوتبول تكنولوجي الأرجنتيني.

وحصل اللاعب كريم حامد من فريق نمور كلباء على جائزة أفضل هداف في البطولة، كما حصل اللاعب عبدالعزيز البلوشي من الفريق ذاته على لقب أفضل حارس مرمى، فيما حصل اللاعب مجتبى حسن زاده من فريق زالكة الإيراني على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وشاركت في البطولة تسعة فرق هي: ريل بروكسيل البلجيكي، وتاستان يريفان الأرميني، ونمور كلباء الإماراتي، وفوتبول تكنولوجي الأرجنتيني، وناشونال بينتس الفلسطيني، وأربعة فرق إيرانية هي زالكة، وسالار خوسروشاه، ودياري مهدي آباد، وآراد.