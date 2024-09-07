ملف الخليج 365.. مشادة أحمد حجازي وحسام حسن.. صفقة جديدة للزمالك.. وميدالية لمصر بدورة الألعاب البارالمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ستوري نجوم كرة القدم.. إمام في المالديف.. النني يقرأ قرآن.. والحضري مع رامي صبري

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سبب المشادة الكلامية بين أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب مصر

نشبت مشادة كلامية بين مدافع منتخب مصر أحمد حجازي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال المباراة التي التقى بها المنتخب الوطني نظيره الرأس الأخضر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر بعد الفوز بثلاثية على الرأس الأخضر

فاز منتخب مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي استضاف بها نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

شقيقان مع الرأس الأخضر ضد منتخب مصر.. ما القصة؟

شهدت مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر واقعة فريدة من نوعها، حيث شارك شقيقان من كاب فيردي ضد الفراعنة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"الفلوس جت منين".. كيف يُبرم الزمالك صفقاته الصيفية الحالية؟

أثار إعلان نادي الزمالك عن التعاقد مع صفقات أجنبية بجانب ارتباط اسمه بأخرى قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية تساؤلاً حول مصدر تمويل الصفقات في ظل معاناة الزمالك بحسب تصريحات سابقة لمسؤوليه من أزمة مالية في ظل توجيه أموال النادي لغلق قضايا بالاتحاد الدولي "فيفا" بجانب سداد مستحقات متأخرة للاعبيه بالفرق المختلفة، للاطلاع على كيفية التعاقد مع الصفقات.. اضغط هنا

لمباراة واحدة.. محمد زيدان يعود للملاعب تحت قيادة يورجن كلوب.. ما القصة؟

وصل اللاعب المصري، محمد زيدان، إلى ألمانيا من أجل المشاركة في مباراة وداع ثنائي بوروسيا دورتموند، لوكاس بيتشيك وياكوب بواشتشيكوفسكي، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بمشاركة الوافد الجديد.. الأهلي يفوز على وادي دجلة وديا

انتهت مباراة الأهلي ووادي دجلة التي أقيمت الجمعة، ضمن المواجهات الودية استعدادا للموسم الجديد 2024/25، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أوباما: سأعمل على تحقيق دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز فلم أحققها مع الزمالك

قال يوسف أوباما الوافد الجديد على صفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية إنه سيعمل مع زملائه على التتويج بدوري أبطال أفريقيا التي لم يتوّج بها مع الزمالك، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

الزمالك يُعلن تلقيه البطاقة الدولية لـ "صفقته المثيرة للجدل"

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتلقي البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا خلال الساعات القليلة الماضية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يوضح.. هل سيضم بيراميدز اللاعب صديق أوجولا مقابل 4 صفقات لسيراميكا كليوباترا؟

كشف مصدر مُطلع حقيقة اقتراب نادي بيراميدز من ضم نجم فريق سيراميكا كليوباترا، المحترف النجيري صديق أوجولا مقابل 4 لاعبين، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

منتخب مصر يقسو على الرأس الأخضر بثلاثية

فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على نظيره الرأس الأخضر خلال المباراة التي استضافها مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

فاطمة محروس تحقق الميدالية الرابعة لمصر في دورة الألعاب البارالمبية

حققت المصرية فاطمة محروس، الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 67 كجم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



Couples الدوري المصري.."راحت أسوان عشان تاخد الموافقة من أهلي".. قصة حب شيكابالا وسارة (صور وفيديو)



رمت سارة صاحبة الملامح الخمرية والشعر الأشقر، سهامها لتخطف قلب ساحر القلعة البيضاء محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليقع في حبها من أول نظرة، على طريقة الشعار الخاص بالنادي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا



كنت أرتجف من خجلي.. قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)



دائما ما كنا نسمع قصة الأمير الذي يعيش في قصر كبير، وفي يوم من الأيام تظهر أمامه فتاة عادية ليقع في حبها من أول نظرة، ولكن هذه الأحداث تشبه ما حدث مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا