الامارات | 16 ناديا يتنافسون على كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن إطلاق النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية على مدار اليوم السبت وغدا، في خطوة جديدة للارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية داخل الدولة.

ويشارك في بطولة كأس الإمارات الأولى 32 لاعبا يمثلون 16 ناديا، حيث تقام منافسات الدور 16 وربع النهائي عن بعد، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، الذي يقام بنظام دور المجموعات حضوريا، وسيتأهل فريقان للتنافس على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات.

ويشهد اليوم الأول منافسات دور الـ16 وربع النهائي، اللذين يقامان بنظام خروج المغلوب، فتنطلق منافسات دور الـ16 اليوم السبت في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وتليها مباريات ربع النهائي.

وتقام غدا الأحد منافسات نصف النهائي بنظام المجموعات؛ ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي الذي يقام في سلسلة من ثلاث مباريات لتحديد بطل النسخة الأولى.

سيتم بث منافسات البطولة عبر الحسابات الرسمية لاتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية على منصة تويتش.