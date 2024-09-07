رقم سلبي يطارد السعودية أمام الصين بتصفيات آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث منتخب السعودية، تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني لتحقيق الفوز على مضيفه منتخب الصين، في المباراة التي ستجمع بينهما الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جدير الذكر أن المنتخب السعودي خسر في الجولة الأولي من التصفيات 1 / 2 أمام الأردن في الرياض، ثم تعادل 1/1 مع إندونيسيا على ملعب "الجوهرة المشعة".

وإذا فشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على الصين، واكتفى بالتعادل أو الخسارة، فسيعود بالزمن إلى تصفيات كأس العالم 2014، التي شهدت آخر سلسلة لا فوز للمنتخب، لثلاث مباريات متتالية.

وبدأت تلك السلسلة بتعادل سلبي مع عمان خارج الحدود في أولى جولات الدور الثالث، وبعدها خسر على أرضه أمام أستراليا 1 / 3 في الدمام، ثم تعادل سلبيا مرة أخرى أمام تايلاند.

وجاءت اللقاءات الثلاثة خلال الفترة من 2 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر 2011، وتوقفت هذه السلسلة بفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.