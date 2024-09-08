إصابة جديدة تضرب إسبانيا قبل مواجهة سويسرا

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب داني أولمو، لاعب فريق برشلونة ونجم منتخب إسبانيا عن مباراة منتخب بلاده المقبلة ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

وتعرض أولمو لكدمة قوية في ركبته اليمنى خلال مباراة إسبانيا ضد صربيا التي أُقيمت يوم الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب ما أفادت صحيفة "أس" الإسبانية فإن غياب أولمو عن المباراة يأتي كإجراء احترازي لتفادي تفاقم الإصابة.

ورغم غيابه عن مباراة المنتخب، من المتوقع ألا يواجه أولمو أي مشاكل في مشاركته مع برشلونة في مباراته القادمة بالدوري الإسباني ضد جيرونا يوم الأحد المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإسباني، حامل لقب يورو 2024، قد سقط في فخ التعادل سلبي امام صربيا في اللقاء السابق.