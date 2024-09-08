عمر السعيد يوجه رسالة لـ مودرن سبورت بعد فسخ تعاقده

ياسر رشاد - القاهرة - وجه عمر السعيد رسالة لناديه السابق مودرن سبورت، بعدما قرر فسخ تعاقده خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد السعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على أنه قضى ينتين من المعاناة النفسية والإجبار.

رسالة عمر السعيد لـ مودرن سبورت

رسالة عمر السعيد لمودرن سبورت

جاءت رسالة عمر السعيد، كالتالي: "الحمد لله تم فسخ التعاقد مع نادي فيوتشر سابقًا ومودرن سبورت حاليًا".

وأضاف: "سنتين من المعاناة النفسية والاجبار، بس اللهم لك الحمد إني عايش وسط أهلي دي بالدنيا، المحترم يُحترم".

وتواجد مودرن سبورت قد تواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما ودع بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائي بعد الخسارة من زد بهدف نظيف.