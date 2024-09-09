بعد تعرضه لوعكة.. هل تحسنت الحالة الصحية لـ إيهاب جلال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، عن الحالة الصحية للمدير الفني لفريق الإسماعيلي إيهاب جلال.

وقال المدرب العام لفريق الإسماعيلي، في تصريحات ببرنامج "رقم 10"، والمذاع على القناة الأولى الفضائية، إن هناك تحسن في حالة إيهاب جلال، متابعا: "الوضع فيه تحسن، وإن شاء الله خلال 48 ساعة يخرج تقرير بتحسن حالة إيهاب جلال".

وأضاف: "نتمنى عودة إيهاب جلال قريبًا وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا".

وأوضح: "هناك حرص شديد من الفريق الطبي بشأن التصريحات الخاصة بإيهاب جلال لتجنب خروج أي تصريحات متضاربة، غير أن الأمور مطمئنة إلى حد كبير، ويحتاج فقط دعوات الجميع".

يذكر أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تعرض لوعكة صحية.

وتم نقل إيهاب جلال إلى أحد المستشفى، في حالة صحية حرجة بوجود اشتباه في إصابته بجلطة.

وتم إجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على المدير الفني.