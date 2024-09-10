شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لرئيس اتحاد بوتسوانا على الموعد الجديد لمواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماكلين ليتشويتي رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم، ان منتخب بلاده في طريقه للعودة إلى بوتسوانا، في العاشرة صباح غدًا الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

واكد ماكلين ليتشويتي رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية: "الكاف وافق على إقامة المباراة ضد منتخب مصر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء".

وأضاف: "لا بد أن نتنازل قليلًا من أجل اقامة المباراة، بعد أن كان طلبنا هو تأجيل المباراة، الوضع الحالي مرضي للطرفين الوقت عادل جدا لإقامة المباراة، كان يجب علينا وضع منتخب مصر في الحسابات وموافقته على تأجيل المباراة".

وأوضح: "كنا مستعدين لكل الظروف حتى لو رفض الكاف تأجيل المباراة، مصر قوة عظمة في كرة القدم ونحن قوة صاعدة، المنتخب في حالة صعود في تصنيفه، لماذا لا نحقق مفاجأة ضد منتخب مصر، في كرة القدم هناك فوز وخسارة".

واختتم تصريحاته: "هدفنا الواضح هو التأهل لأمم إفريقيا، مازالت كل الأمور قائمة في المجموعة وسط المنافسات".