خبير لوائح: حال تعارض توقيتات المواجهات المحلية مع القارية فالأولوية للبطولة الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لديه قواعد صارمة فيما يخص تعارض المباريات وعدم إعطاء الاندية المحلية الراحة المطلوبة قبل الارتباطات الدولية على الصعيد القاري.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "عندما تتعارض المباريات المحلية والافريقية، فالأولوية دائما للبطولات القارية، ومن حق أي نادٍ تقديم شكوى حال تعارض المباريات أو عدم وجود فترات كافية للراحة بين المواجهتين، وداخل مصر يكون الفارق 48 ساعة بين المباريات المحلية والقارية".

وزاد: "من الممكن وضع اللائحة الخاصة بتأجيل المباريات حسب عدد ساعات الطيران لكل فريق، والفيفا لو تخطت عدد الساعات خمس ساعات يتم الحصول على يوم اضافي ليصل إلى 3 أيام بين المباريات المحلية والقارية".

وأشار إلى أن حسام حسن ليس من حقه استدعاء اللاعبين مبكرا سوى بالاتفاق مع الأندية، وليس من حقه أن يرغم أي نادٍ على استدعاء اللاعبين خارج الأجندة الدولية، مشيرا إلى أن أي لاعب دولي محترف في الخارج ومصاب، وأرسل تقريرا بالإصابة، ليس من حقه طلب استدعائه للكشف الطبي، بل يجب أن يسافر طبيب المنتخب إلى اللاعب لاجراء كشف طبي.