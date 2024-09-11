مدربة دجلة: سأرفض السيتي أو تشيلسي للبقاء في مصر.. وهذه رؤيتي للموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هند عواد - نهى خورشيد:

تشهد كرة القدم النسائية في مصر التي ظهرت عام 1993 على يد سحر الهواري، نموا واضحا بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، ولكن قبل انطلاق الموسم "الاستثنائي"، كانت هناك مدربة تصنع التاريخ في النسخة الماضية، كونها أول أجنبية تتولى تدريب فريق سيدات في مصر، وهي شيلين يوستن مدربة وادي دجلة للسيدات.

وحققت شيلين العديد من البطولات كلاعبة أبرزها الفوز مع فريق سبيرز بـ5 ألقاب في بطولات المقاطعة بجنوب أفريقيا، وتوجت مع منتخب بلادها بثلاثة ألقاب لكأس كوسافا، وحصدت المركز الرابع في بطولة أفريقيا مرتين، وتأهلت إلى كأس العالم للسيدات، وقبل توليها تدريب وادي دجلة، قادت منتخب جنوب السودان للسيدات خلال الفترة من 2021 حتى أواخر 2023.

وأجرى "الخليج 365" حواراً صحفياً معها تحدث فيه عن أبرز التحديات التي تواجه اللاعبات، مستقبل الكرة النسائية في مصر، سبب فشل وادي دجلة في حصد أي بطولة بالموسم الماضي والاستعداد للسوبر المصري للسيدات.

وفيما يلي نص الحوار..

في البداية منذ توليك تدريب وادي دجلة كيف وجدت الفارق بين اللاعبات في مصر والإفريقيات؟

-أعتقد أنني شاهدت الكثير من مباريات كرة القدم، وعندما جئت إلى هنا وجدت أن الفارق في العامل البدني، ولكن هناك أيضًا الكثير من اللاعبات الموهوبات، وأعتقد أن الكثير من ذلك يظهر عندما تنظر إلى المنتخب المصري، لذلك لا أعتقد أن هناك اختلافًا كبيرًا، أنه ربما فقط في كيفية دعم اللاعبات، وتعتبر اللاعبات الطريقة التي يتم بها اختيار الفرق والتي قد تكون أحد الأسباب وراء عدم رؤية المنتخب المصري يؤدي بشكل جيد، الأمر الآن يحتاج إلى توفير تدريب جيد للاعبات، تأكد من أن الموهبة لها مسار واضح لأنني لا أعتقد أنه بالنظر إلى الدوري نفسه يوجد فرق كبير بين اللاعبات في مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا أو أي من الفرق الأفريقية الأخرى.

في رأيك، هل النسخة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات ستكون أقوى.. ويمكن لفريق مصري الفوز بها؟

-أعتقد في الواقع أن هذه النسخة هي الأقوى لأن صن داونز فاز مرتين وفريق من المغرب فاز مرة واحدة.. أعتقد أنه إذا كان أي شخص يدعم اللاعبات فإن الفريق يمكنه المنافسة، إذا كان بإمكانك إلقاء نظرة على صن داونز، فهناك الكثير من الدعم للفريق، لذا بالنسبة لي سيكونون دائمًا أحد أفضل الفرق.

- أي فريق يمكنه النجاح إذا حصل على الاستعداد والدعم الكافيين، وهذا هو نفس الشيء الذي قام به فريق توت عنخ آمون قدموا موسم جيد في العام الماضي، لكنهم الآن غيروا كثير من عناصر الفريق، لذا لا أعلم قدرتهم التنافسية.

ما سبب إنهاء الموسم الماضي من دون بطولات.. وما هي استعدادتك للموسم المقبل؟

-وادي دجلة لديه إرث كبير، الناس في الخارج يعرفون لعبة السيدات في مصر بوادي دجلة، والموسم الماضي فقدنا كثير من اللاعبات للسفر إلى الخارج، كما أن أعمار اللاعبات كان أقل من 20 عاما وحتى 18، أنهينا الموسم في المركز الثاني بفريق من الشابات، وهذا الموسم متوسط الأعمار 24 و25.

-عندما نبدأ في الاستعداد الأمر يتعلق بالفوز، وبالفعل بدأت الاستعداد للدوري، ولن أكون سعيدة بالمركز الثاني، لا أريد إنهاء الموسم في المربع الذهبي، أريد أن أكون في الصدارة، وكان ما نفعله يكون من أجل الفوز، لا أقول إننا سنفوز بالدوري لكننا سنتأكد من أننا بذلنا كل ما في وسعنا للفوز، لا أحد يتذكر من جاء في المركز الثاني، الجميع يتذكر من جاء أولاً، بالنسبة لنا كفريق، لدينا أهدافنا، لقد حددنا أهدافنا ونحن لسنا كذلك، هذا موسم جيد بالنسبة لنا، أرى بالفعل أننا بدأنا بشكل جيد ومع فرق مثل الأهلي والزمالك في المسابقة إن الوصول إلى هذا الأمر ضخم ويجعل الأمر أكثر وضوحًا.

- ستنمو كرة القدم النسائية بشكل هائل، لقد نمت بالفعل بوجود فريقين كبيرين مثل ذلك في الدوري، لذلك أعتقد أن الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالإنهاء، ولا يوجد خيار الحصول على المركز الثاني.

السوبر المصري هو البطولة الوحيد الباقية من الموسم الماضي وضد توت عنخ آمون الفريق الذي فاز بالدوري والكأس.. كيف يتم الاستعداد؟

- وادي دجلة يعني شيئًا بالنسبة لي وبالنسبة للاعبات والإدارة، إذا أتيت إلى هنا أتيت للفوز، فالهدف النهائي دائمًا هو الفوز، لذلك عندما نخوض كأس السوبر، سنقدم كل ما لدينا، في رسالة لنقول إننا في الموسم الماضي كنا نفس الشخص الذي قدمناه الآن، ولكن حان الوقت لاستعادة ما ينتمي لنا، لن يكون الأمر سهلاً، سيكون صعبًا، سيكون قاسيًا نحن سنقاتل كل أسبوع سيكون نهائي كأس بالنسبة لنا لأننا نريد الفوز، بعض هؤلاء اللاعبات لم يتذوقوا طعم ذلك، لقد جلبنا بعض اللاعبات الجدد، لذا ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة لهم ولكن بالنسبة لي، قادرة على التواجد هنا لتوجيه هؤلاء اللاعبين.

لم يُكشف عن مدة عقدك مع وادي دجلة عند التوقع.. متى تنتهي رحلتك مع النادي؟

-لقد وقعت عقدًا لمدة عام واحد، وقررت في الموسم الثاني أنني أرغب في التمديد لأنني أحب النادي وأحب القيم التي يمثلونها وأحب اللاعبات، بالنسبة لي لم يكن من المنطقي الاستقالة على الرغم من أنني تلقيت عروضًا، ولكن مرة أخرى من المهم جدًا بالنسبة لي إنهاء ما بدأته وعندما أتيت إلى هنا قلت إننا نريد مواصلة سلسلة الانتصارات، أننا أردنا الاستمرار في كوننا فريقًا ناجحًا ولا أعتقد أن هذا قد تغير، لذا مهما تطلب الأمر، نريد أن نكون ناجحين معًا، لذلك لا أعتقد أن مدة العقد مهمة حقًا سواء كانت 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات النقطة المهمة هي هل حققت ما خططت للقيام به.

- وإذا لم تتماشى الأمور، سأشعر أنني بحاجة للمضي قدمًا ولكن في الوقت الحالي هذا هو المكان الذي أنا فيه، وهذا ما أفعله ولست من نوع المدربين الذين يرحلون في منتصف الموسم، حتى لو جاء مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو إذا كان منتخب جنوب أفريقيا الوطني، فأنا لست هذا النوع من الأشخاص، لقد التزمت بهذا الفريق ومع هذا الفريق.

ما هي التحديات التي تواجه الفتيات اللواتي يمارسن رياضة كرة القدم في مصر؟

-أعتقد أن التحديات التي تواجهها اللاعبات اليوم مختلفة. لا أعرف الكثير عن التحديات التي تواجهها اللاعبات المصريات ولكنني قمت بالتدريب في بلدان مثل جنوب السودان وكان الأمر صعبًا للغاية، لذا إذا أتيت إلى بلد مثل مصر، فإنك تشعر وكأنني في الجنة الآن.

- في عالم العالم الإسلامي، هناك الكثير من التحديات التي تصاحب القيام بما نقوم به، ولكن أعتقد أن مصر تطورت كثيرا، والفتيات حاليا يحصلن على فرص لم يسبق لهن الحصول عليها.

ـ أثناء تدريبي في السودان لم يكن هناك بنية تحتية، لكنها هنا ضخمة فرق كبير لأنه كان علي أن أتدرب مع منتخب جنوب السودان في ملعب واحد.

في النهاية.. كيف ترين الموسم المقبل من الدوري بمشاركة هذه الأندية؟

-سيكون هذا موسمًا صعبًا، أعتقد أن الجميع يعلم ويفهم التحديات التي سنواجهها، أعتقد أن الأمر لم يعد مجرد نزولنا إلى الملعب، بل يتعلق الأمر الآن بالعمل والتأكد من أننا نحصل على كل شيء حتى نكون ناجحين وهذا ينطبق على كل لاعب. التأكد من أنك تفعل الأشياء الصحيحة التي ستضعك على طريق النجاح، تناول الطعام بشكل صحيح، النوم بشكل صحيح، التأكد من أنك تتدرب بشكل صحيح، حتى ما تشاهده على التلفزيون، ما الذي تستمع إليه، نوع الكتب التي تقرأها هذه هي الأشياء التي تؤهلك للنجاح.

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