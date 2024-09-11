أرسنال يعلن غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - قال طبيب المنتخب النرويجي لكرة القدم إن مارتين أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، سيغيب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن لاعب وسط أرسنال تعرض لإصابة في كاحله الأيسر أمس الأول الاثنين بعد التحام خفيف مع النمساوي كريستوف باومجارتنر خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 2 / 1 في بطولة دوري أمم أوروبا. وساعده زميله في المنتخب إيرلينج هالاند على مغادرة الملعب وهو يبكي.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى لندن للخضوع لفحوص إضافية من قبل الجهاز الطبي لأرسنال.

ويفتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، بالفعل جهود ديكلان رايس، قبل مواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل، بعدما حصل لاعب الوسط على بطاقة حمراء في المباراة التي تعادل فيها مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة ريكاردو كالافيوري بعدما تم استبداله في مباراة إيطاليا أمام فرنسا ببطولة دوري أمم أوروبا بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة)، وعاد المدافع مبكرا لبدء مرحلة التعافي مع أرسنال.

وبينما يتوقع عدم ظهور أي تحديث رسمي عن إصابة اللاعب حتى يتحدث أرتيتا لوسائل الإعلام قبل مواجهة توتنهام، يعتقد أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي أن لاعب ريال مدريد السابق سيحتاج لعدة أسابيع للتعافي.

وقال ساند لصحيفة "في.جي" النرويجية :" مثل هذه الإصابات في الكاحل تحتاج على الأقل لثلاثة أسابيع. أي شيء آخر قد يكون مفاجأة وقد يكلف اللاعب الغياب لفترة أطول".

وأضاف :" ما توصلنا إليه من أشعة الرنين المغناطيسي في لندن هو أنه على الأرجح لا يوجد كسر في الكاحل".