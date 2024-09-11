رونالدو يوجه رسالة نارية لتين هاج

ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، النقد لمدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على خلفية تصريحات الأخير حول المنافسة على البطولات.

وأوضح رونالدو، خلال تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة إكس: "كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لكن يجب أن تقول: ربما ليس لدي الإمكانات لكننا سنحاول، عليك أن تحاول".

وتابع رونالدو: "إذا استمع تين هاج إلى رود فان نيستلروي، يمكن أن يساعد هذا الأمر".

وزاد: "إنه (رود) يعرف النادي، والإدارة يجب أن تستمع للرجال الذين كانوا هناك، مثل ريو (فيرديناند)، روي كين، سكولز، جاري نيفيل، (أليكس) فيرجسون".

وأتم رونالدو: "لا تستطيع ولا يمكنك إعادة بناء ناد من دون أن تعرفه".