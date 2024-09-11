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رونالدو يوجه رسالة نارية لتين هاج

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه النجم البرتغالي ، لاعب النصر السعودي، النقد لمدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على خلفية تصريحات الأخير حول المنافسة على البطولات.

وأوضح رونالدو، خلال تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة إكس: "كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل من أجل الفوز بلقب أو ".

وأضاف: "لكن يجب أن تقول: ربما ليس لدي الإمكانات لكننا سنحاول، عليك أن تحاول".

وتابع رونالدو: "إذا استمع تين هاج إلى رود فان نيستلروي، يمكن أن يساعد هذا الأمر".

وزاد: "إنه (رود) يعرف النادي، والإدارة يجب أن تستمع للرجال الذين كانوا هناك، مثل ريو (فيرديناند)، روي كين، سكولز، جاري نيفيل، (أليكس) فيرجسون".

وأتم رونالدو: "لا تستطيع ولا يمكنك إعادة بناء ناد من دون أن تعرفه".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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