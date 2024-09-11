مانشستر يونايتد الإنجليزي ينعي إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

نعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، كتب مانشستر يونايتد تدوينة قال فيها: "نتقدم بخالص التعازي في وفاة المدرب إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر."

وتوفي إيهاب جلال، في وقت سابق الأربعاء، بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية.

واستمر "جلال" في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.