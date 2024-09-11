جاهزية أجانب النصر للقاء الأهلي في الكلاسيكو السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك جميع اللاعبين الأجانب بفريق النصر السعودي في المران الجماعي اليوم استعدادًا لخوض مباراة الفريق المرتقبة ضد الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك في مران النصر كلا من: " كريستيانو رونالدو – أوتافيو مونتيرو – أندرسون تاليسكا - أنجيلو – ويسلي – بينتو – إيمريك لابورت – محمد سيماكان – مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني ".

موعد مباراة النصر والأهلي القادمة في الدوري السعودي

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الدولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.

يدخل فريق النصر المباراة بقيادة النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل تقديم نفسه بقوة للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

بينما يسعى الأهلي لاستكمال عروضه القوية في الدوري وخطف النقاط الثلاثة، حيث يتوقع أن تحظى المباراة بجانب كبير من القوة والندية بين الفريقين نظرًا للصراع التاريخي الطويل بينهم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري المحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.