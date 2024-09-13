إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد ملعب سان سيرو

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : أعلن رئيس بلدية سان سيرو جوسيبي سالا الجمعة أن ناديي إنتر ميلان وميلان رفضا مشروع تجديد وإعادة هيكلة ملعبهما الشهير.

وقال سالا بعد اجتماع مع مسؤولي الناديين "رفض الناديان إعادة هيكلة سان سيرو التي اقترحتها مجموعة البناء وي بيلد We Build. لقد قدموا تحليلات مفصلة للجدوى الفنية والاقتصادية واستنتاجاتهما هي أن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه بتكلفة مستدامة وأنهم لا يرغبان في التحرك في هذا الاتجاه".

ومع ذلك، أشار سالا إلى أن الناديين سيكونان مستعدين لإعادة إطلاق المشروع الأولي لبناء ملعب جديد في المنطقة المجاورة مباشرة لسان سيرو.

وقال سالا إنّ "هذا الموضوع لا يبدأ من الصفر، ولكن هناك مقاومة من السكان المحليين. يجب أن يقدموا لنا مشروعا في غضون فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، ولكن بناء الملاعب في إيطاليا ليس بالأمر السهل أبدا، فهو دائما معقد للغاية".