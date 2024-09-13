قائمة الاهلي لمباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.. ظهور الصفقات الجديدة

الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي القاهرة، استعدادًا لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره جورماهيا الكيني مساء غدًا في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

‏قائمة الاهلي لمباراة جورماهيا الكيني

وشهدت القائمة تواجد الثنائي الجديد «يحيى عطية الله ويوسف أيمن»، فيما تم استبعاد الثنائي عمر الساعي بسبب عدم أحقية المشاركة في مباراتي دور الـ32، وتخلف أشرف داري، بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي رابيعة، يوسف إيمن، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد هاني، يحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، عمر السولية، مروان عطية.

الهجوم: محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم، بيرسي تاو.