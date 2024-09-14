محمد عبدالمنعم يستعد لديربي نيس ومارسيليا اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبدالمنعم، ضيفًا ثقيلا على خصمه مارسيليا مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "فيلودروم".

ويستعد المحترف المصري محمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة اليوم، بعدما ظهر في لقائه الأول رفقة نيس في الجولة الماضية أمام أنجيه.

موعد مباراة نيس ومارسيليا اليوم في الدوري الفرنسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ومارسيليا اليوم في الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 4.

beIN SPORTS 1 FR.

تصريحات محمد عبدالمنعم عن ديربي مارسيليا

تحدث محمد عبدالمنعم عن شعوره قبل مواجهة مارسيليا في الديربي، خاصة وأنها مباراة مماثلة لتلك التي تكون بين الأهلي والزمالك التي شارك بها كثيرًا

وقال: "نحن مستعدون بشكل جيد، الفريق بأكمله، نتدرب بشكل جيد للغاية منذ فترة ونعمل جيدًا، درسنا مارسيليا جيدًا، نأمل أن نذهب إلى الملعب في حالة تركيز كامل ونكون سعداء بعد اللقاء".