كارلوس ستراندبيرج.. صفقة أشعلت "خناقة" الزمالك والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج، صراع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ولكن هذه المرة الصراع خارج المستطيل الأخضر، ويتجه نحو من سيكون الفائز بالحصول علي خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

حيث أوضحت شبكة «Sports Digitale» التركية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يريد تعويض خسارة الجابونى بوبيندزا بالتعاقد مع السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم هاتاي سبور.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك هو ثاني ناد مصري يرتبط اسمه بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات بعد الأهلي، الذي دخل هو الأخر في مفاوضات منذ أيام للظفر بخدمات اللاعب.

حيث يرغب هاتاي سبور في التخلص من ستراندبيرج بسبب راتبه الكبير بجانب التعاقد قبل أيام مع مهاجم بشكتاش، فينسنت أبو بكر.

أرقام ستراندبيرج

انضم ستراندبيرج لصفوف فريق هاتاي سبور التركي فى صيف عام 2023، وخاض معه 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 15 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

خاض كارلوس ستراندبيرج 252 مباراة خلال مسيرته الكروية، وساهم في 168 هدفاً، بواقع 140 هدفاً و28 تمريرة حاسمة، تعكس هذه الإحصاءات تأثيره الكبير في الفرق التي لعب لها وإسهاماته في تحقيق الانتصارات.

المسيرة الأوروبية لكارلوس ستراندبيرج

تبلغ قيمة كارلوس ستراندبيرج التسويقية حوالي 2.2 مليون يورو، وهو ما يعكس تقدير السوق لمهاراته وإمكاناته العالية كأحد المهاجمين المميزين.

ولعب ستراندبيرج لعدة أندية أوروبية مرموقة مثل سسكا موسكو الروسي وكلوب بروج البلجيكي، مما ساهم في تطوير مهاراته الفنية والبدنية.

توج بلقب الدوري السويدي لكرة القدم مع نادي مالمو، مما يبرز نجاحه في الدوري المحلي وقدرته على تحقيق البطولات مع الفرق التي مثلها.