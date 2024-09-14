مرموش أسياسيًا مع فرانكفورت ضد فولفسبورج

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الدولي المصري عمر مرموش لتشكيل فريق أينتراخت فرانكفورت الأساسي، لمواجهة فريق فولفسبورج، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فولفسبورج نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت، على ملعب فولكسفاغن أرينا، في تمام الرابعة والنصف عصرًا، لحساب الجولة الثالثة من البوندسليجا.

ويحتل أينتراخت فراكفورت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد فولفسبورج بالمركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لأينتراخت فرانكفورت في مواجهة فولفسبورج.

وكان دينو توبمولر، المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت، أشار لوجود شكوك حول مشاركة مرموش أمام فولفسبورج، بعدما تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام كاب فيردي.

وجاء تشكيل أينتراخت فراكفورت كما يلي..