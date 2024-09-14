الزمالك يفوز على الشرطة الكيني في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره الشرطة الكيني بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

جاء هدف الزمالك الوحيد من خلال لاعب الوسط عبد الله السعيد، بعدما سدد الكرة بقوة لتسكن شباك الفريق الكيني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وعانى الفارس الأبيض خلال الشوط الثاني، حيث استحوذ لاعبي الشرطة الكيني على مجريات الخمس وأربعون دقيقة الثانية، مما جعل هناك تراجع كبير للاعبي الزمالك.

وتعرض لاعب الوسط محمد شحاتة ليخرج قبل نهاية المباراة بدقائق، حيث حل مكانه اللاعب محمد محمود.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".