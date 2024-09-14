محمد عبد المنعم اساسيا مع فريقه نيس الفرنسي امام مارسيليا

ياسر رشاد - القاهرة - انضم نجم منتخب مصر محمد عبد المنعم إلى تشكيلة فريقه نيس الفرنسي الأساسية في المواجهة التي ستجمعه مع اوليمبيك مارسيليا على ملعب فيلدوروم بمدينة مارسيليا ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

ويشارك محمد عبد المنعم مع نيس اساسيا للمرة الاولى منذ انضمامه قبل أسبوعين قادما من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية .

وضمت تشكيلة نيس :

بولكا لحراسة المرمى

دانت و كول و محمد عبد المنعم و بارد لخط الدفاع

نودومبيلي و روساريو وندياي شيمي لخط الوسط

بوكا و جوسون و شو لخط الهجوم