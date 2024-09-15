المقاولون لمواليد 2009 يهزم البلاستيك وديا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2009 علي فريق البلاستيك وديا، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 1 - 0، أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود حسين ، تأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

تحت قيادة المدير الفني أحمد سيد سيكا، و محمد فوزي مدرب، و أحمد صابر مدرب حراس المرمى، والكابتن سعيد صابر الإداري، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب .

في سياق آخر، كان فريق ناشئي المقاولون العرب مواليد 2009 تعادل في مباراة ودية مع فريق زد ، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكانت المباراة تأتي ضمن إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، تحت قيادة المدير الفني الكابتن أحمد سيد سيكا، والكابتن محمد فوزي مدرب، والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى، والكابتن سعيد صابر الإداري، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب .