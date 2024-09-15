طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة شحاتة وموقف حمدي والونش وعبدالشافي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي الزمالك، عن طبيعة إصابة محمد شحاتة خلال مباراة الشرطة الكيني بمنافسات الكونفدرالية.

أضاف أسامة خلال تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" محمد شحاتة أصيب بشد عضلي في السمانة وكان يحتاج للتغيير وبإذن الله سيشارك المباراة القادمة".

وتابع:" الونش في آخر مرحلة من التأهيل وسوف يسافر لزيارة الجراح لتحديد موعد عودته للمباريات، ومحمد عبدالشافي يخوض فترة التأهيل الثالثة".

وعن أحمد حمدي قال:" لا يزال في أول مراحل التأهيل ونتابع حالته مع الأطباء في مركز التأهيل بصفة يومية".

وأتم تصريحاته مبديًا تفاؤله بقدرة الزمالك على تكرار فوزه على الشرطة الكيني في لقاء القاهرة والتأهل إلى مجموعات الكونفدرالية.

وتلقت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دعوة من السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا على العشاء غدًا الأحد بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتواصل السفير المصري مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، وأخطرهما بدعوته لبعثة فريق الكرة غدًا الأحد على العشاء.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب نيايو الوطني بنيروبي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.