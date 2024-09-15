مدرب بوخارست يثير غضب الزمالك بسبب بوبيندزا

أثار سوموديكا مدرب نادي رابيد بوخارست الروماني غضب إدارة الزمالك بسبب تزمة اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا، الذي كان يقترب من الانضمام إلى الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن وصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا، بعد اتمام الاتفاق معه، قبل أن يغير وجهته في اللحظات الأخيرة وينضم لـ بوخارست الروماني.

وقال سوموديكا مدرب نادي رابيد بوخارست الروماني خلال تصريحات صحفية: “إنتقال بوبيندزا إلى فريقنا رسمياً بالأمس قانوني بالكامل ولا تشوبه شائبة”.

وتابع: «نادي الزمالك لا يمتلك أي عقد نهائي مع اللاعب وهذا شيء مفروغ منه».

وأكمل: “بوبيندزا لن يتعرض لأي عقوبة، وسيكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه الجديد خلال أسابيع قليلة، والزمالك لا يمتلك أي حق فيه لأنهم ليس لديهم عقد معه”.

وأنهى مدرب رابيد بوخارست تصريحاته: “إذا كان الزمالك يمتلك عقدا مع اللاعب، فلماذا لم يظهروه للعلن حتى الآن، باختصار لأنهم لا يملكون أي عقود».