خالد الغندور : خروج سامسون معارًا الحل الوحيد لإفساح قائمة أجانب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامى خالد الغندور دخول نادى الزمالك في مفاوضات جادة نادي هاتاي سبور التركي للامكانية التعاقد مع السويدى كارلوس ستراندبيرج

وتعويض إخفاق صفقة بوبيندزا .

وقال خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد : الزمالك لديه حلول عدة حلول الآن لإتمام التعاقد مع مهاجم جديد في ظل إكتمال قائمة الأجانب والتي يتواجد فيها التونسى حمزة المثلوثى ومواطنه سيف الجزيرى ومحمود بن تايج والبولندى ميشالاك وأخيراً سامسون".

وأشار في تصريحاته أن الحلول المثلى لإفساح القائمة هي تسويق سامسون أو خروجه معاراً وهو ما يسعى إليه مسئولو الزمالك في الوقت الحالي، للتعاقد مع مهاجم جديد".