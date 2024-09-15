ثلاثي يقود الهجوم.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة اليوم الأحد مع نظيره جيرونا بملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، إينجو مارتينيز، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: داني أولمو، كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويسعى برشلونة للثأر بعد هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 4-2 على يد جيرونا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولات الأربعة الماضية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ويمتلك نادي برشلونة العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في كل المباريات التي خاضها، قبل التوقف الدولي.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً (5.15) بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD 3.