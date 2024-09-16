تغطية خاصة بعد إخلاء السبيل .. شخصيات دعمت أحمد فتوح .. وتواريخ لن ينساها في محبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي ـ محمد القرش ـ محمد الميموني

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر.

ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لإخلاء سبيل أحمد فتوح:

"زاره نجما الأهلي" .. كيف قضى أحمد فتوح 36 يوماً في الحبس؟

عاش نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك أحمد فتوح، حالة لم يعتد عليها بداية من 11 أغسطس الماضي، الذي كان شاهداً على واقعة مأساوية تعرض لها بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته، للاطلاع على كواليس هذه الفترة.. اضغط هنا

أول تعليق من إمام عاشور بعد الحكم على أحمد فتوح

علق لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيل أحمد فتوح بغرامة مالية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مرتضى منصور يعلق على إخلاء سبيل فتوح

علق رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على الحكم بإخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بغرامة قدرها 50 ألف جنيه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أول تحرك من الزمالك بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء بعد إخلا سبيل أحمد فتوح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يصدم فتوح بهذا القرار بعد الحكم عليه

كشف مصدر مسؤول بالزمالك عن قرار صادم لأحمد فتوح، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

بعد حكم إخلاء السبيل.. 5 شخصيات تضامنت في العلن مع أحمد فتوح (صور)

وتضامنت عدة شخصيات من الوسط الرياضي مع أحمد فتوح بعد القرار الصادر من محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، للاطلاع عليهم.. اضغط هنا

"من الساحل إلى الحبس".. 6 تواريخ هامة لن ينساها أحمد فتوح

منذ إلقاء القبض على فتوح وحتى إخلاء سبيله هناك 6 تواريخ لن ينساها لاعب الزمالك، لمزيد التفاصيل.. اضغط هنا