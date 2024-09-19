ستيفانو بيولي يستبعد نجم النصر من قائمة الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن ملف الحالة الصحية لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وموقفه من المشاركة أو عدمها بعد إصابته أمام الشرطة العراقي.

ووفقا لصحيفة الرياضية فأن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قام باستبعاد الصربي مارسيلو بروزفيتش من قائمة مباراة الاتفاق غدا ولم تحدد طبيعة إصابته وتنتظر النتائج والفحوصات الطبية التي اجراها الطاقم الطبي.

وأكدت التقارير أن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استبعد مارسيلو بروزوفيتش من القائمة بعد إصابته أمام الشرطة العراقي وضم انجيلو جابريال بدلا منه.

واختتمت التقارير أن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تعاقد مع انجيلو جابريال بفترة الانتقالات الصيفية الماضية تحت السن وضمه لمواليد 2003 وستكون أول مشاركة له غدا أمام الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد العالمي لمواجهة نظيره فريق الاتفاق مساء الغد بستاد الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.