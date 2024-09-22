شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا مقابل حسام أشرف.. صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

قال الإعلامى خالد الغندور إن مسئولي نادى الزمالك يضعون الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبى، بالتنسيق مع نظرائهم في النادى البترولى.

وأضاف الغندور خلال تصريحات تليفزيونية: "شروط مسئولي نادى إنبى طلبوا فيها الحصول على خدمات حسام أشرف مهاجم الزمالك ومقابل مادى نظير الاستغناء عن خدمات أحمد أمين أوفا".

وتابع: "من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وكان مسئولو إنبى قد أنهوا إعارة محمد حمدى ظهير الفريق البترولى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق عل كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادى إنبى حصل على 3 ملايين جنيه قيمة إعارة محمد حمدى لمدة موسم، مع جود العديد من الامتيازات فى عقد إعارة اللاعب إلى النادى الأبيض، وعلى رأسها يحصل النادى البترولى على 300 ألف جنيه مع تخطى الزمالك كل دور بالكونفدرالية.

كما يحصل نادى إنبي على مليون جنيه فى حال فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، وتم وضع بند أولوية الشراء فى العقد، وليس أحقية الشراء، بمعنى أن نادى إنبى من حقه بيع اللاعب، فى حال وصول عرض مناسب له ولكن يتم العرض على نادى الزمالك كأولوية.