هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم النرويجي، إيرلينج هالاند، هدف تقدم مانشستر سيتي في مرمى أرسنال، في اللقاء الجاري الآن بالجولة الخامسة.

ووصل هالاند للهدف رقم 100 مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كأسرع لاعب في التاريخ يصل إلى هذا العدد من الأهداف بالتساوي مع رونالدو خلال 105 مباراة فقط.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي في موسم 2022/23 قادما من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

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