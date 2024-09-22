الإسماعيلي يتدرب على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أشرف خضر، التدريب على فترتين، في إطار البرنامج التدريبى للفريق لرفع الحمل البدنى لتجهيز اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم الجديد، ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية، على الملعب الفرعي للاستاد، في العاشرة صباحا.

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الخامسة مساءا، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

في سياق متصل، تحدث خضر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الجميع يعلم تاريخي وما قدمته للنادي على مدار مسيرتي مع الإسماعيلي، وحينما كنت مديرا فنيا للفريق، في عام 2017 كان الفريق يقدم كرة ممتعة وسريعة، كما أنني ساعدت كل المدربين على مدار السنوات الماضية من أجل تحسين صورة النادي".

وتابع: "رغم الحالة النفسية السيئة للاعبين، بسبب رحيل القدير إيهاب جلال، إلا أننا نبذل قصارى الجهد، من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد".

واستطرد: "دورنا خلال تلك الفترة الحرجة والاستثنائية، هو التركيز مع اللاعبين على الجانب النفسي، وإعادة تجهيزهم للموسم الجديد".

وأتم: "أطالب الجماهير بالهدوء والالتفاف خلف الفريق من أجل إعادة الأمور لنصابها الصحيح وتسوية كافة الخلافات للنهوض بالفريق لعبور هذه الفترة الصعبة".