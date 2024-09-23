جدول مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 23 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، ليكون محبو ومتابعو كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X ريال مايوركا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X كومو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

جوزتبه X قيصري سبور – الساعة 7 مساء

جازينتاب X طرابزون سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

الفيحاء X الباطن – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

الحزم X النصر – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الطائي X الخليج – الساعة 6:45 مساء على قناة SSC 1 HD

الاتفاق X العدالة – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

الأهلي X الجندل – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD