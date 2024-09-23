اليوم.. أهلي 2007 يواجه زد في إفتتاح بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 ضيفًا على زد، اليوم الاثنين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب زد، في افتتاح مشوارهما ببطولة الجمهورية.



يدخل أهلي 2007 حامل اللقب مباراته الأولى في الموسم الجديد وهو يسعى لتحقيق الفوز الأول وحصد الثلاث نقاط، في ظل رغبة الفريق في تكرار الفوز بلقب البطولة للموسم الرابع على التوالي.

وخاض أهلي 2007 عددًا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد استعد من خلالها بشكل مميز للموسم الجديد، كان أبرزها مباراته أمام منتخب السويس التي فاز فيها بهدفين دون رد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كل من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.