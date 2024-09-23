الاتحاد المصرى يدشن بطولة جديدة للناشئين بالتعاون مع استادات والمتحدة للرياضة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة سيف الوزيري بالشراكة ورعاية الشركة المتحدة للرياضة برئاسة الاستاذ محمد يحيي لطفي، إطلاق مشروع قومى رياضى وتدشين بطولة جديدة تحمل اسم دورى مصر للناشئين، تحت رعاية الاتحاد الدولي "فيفا" بالإضافة دوري أكاديميات مصر.

وتمثل هذه الشراكة المميزة خطوة بارزة نحو تطوير وتعزيز كرة القدم في مصر، وتهدف لتقديم نظام دوري متكامل يشمل مختلف الفئات العمرية، ما يساهم في رفع مستوى اللعبة بشكل عام من خلال رؤية جديدة لاكتشاف المواهب المصرية الناشئة في مجال كرة القدم، فضلا عن تعزيز خطة الدولة للارتقاء بالكـرة المصريـة وزيادة أعداد المصريين المحترفين داخليا وخارجيا بالدوريات الأوروبية.

ويهدف المشروع الطموح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها إشراك الأكاديميات في دوري الناشئين والقطاعات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم من خلال العمل على زيادة أعداد اللاعبين في الأكاديميات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.