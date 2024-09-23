شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه النصر الليبى وديا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام النصر الليبي والذي يقوده طارق العشري يوم الخميس المقبل ضمن برنامج زعيم الثغر من أجل التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويحاول فريق الاتحاد خوض مباراة ودية أو أكثر أسبوعيا من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد.

وخضع المهاجم النيجيري مانويل أوبوكو للاختبار مع الاتحاد السكندري تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم الخط الأمامي لزعيم الثغر، حال نيل إعجاب الجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة بابا فاسيليو.

ويرغب الاتحاد السكندري في تدعيم خط هجوم زعيم الثغر بمهاجم أجنبي سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وتعويض رحيل الفهد الأنجولي مابولولو إلى ليبيا.

وكشف مصدر بنادي الاتحاد السكندري حقيقة ما تردد عن التراجع عن التعاقد مع الثنائي أحمد أيمن القادم من نادي النجوم، وحامد الجابري القادم من حرس الحدود، وكذلك الحارس محمد صلاح "كباكا" المنضم للفريق في الموسم الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365": "غير صحيح ما يتردد عن رحيل أحمد أيمن، اللاعب مستمر في صفوف الفريق ولا حقيقة لرحيله عن الفريق الصيف الجاري".

وأضاف: "بابا فاسيليو طلب خروج حامد الجابري وكباكا للإعارة في الصيف الحالي، في ظل عدم وجود رغبة في بقائهم مع الفريق، ولكن لم يتحدد وجهتهم القادمة حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي الاتحاد قد قرر الاستغناء عن خدمات الثلاثي أيمن والجابري وكباكا، بناء على رغبة القبرصي بابافاسيليو المدير الفني لزعيم الثغر.