شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعيد فتح ملف الصفقات الصيفية بعد حسم التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعاد الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، فتح ملف الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق، بعد إرجاء هذا الملف في الأيام الماضية بسبب انشغال النادي بالمنافسة فى الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح المصري حتى الآن في ضم 7 صفقات بشكل رسمي، بالإضافة إلى ثنائي أجنبي من المقرر الإعلان عنهما في الساعات المقبلة.

كما يترقب الجهاز الفني للنادي المصري قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحديد منافسيه في هذا الدور بعدما نجح الفريق البورسعيدي في حجز تأشيرة التأهل.

وتأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على الهلال الليبي في دور الـ 32 بنتيجة 5-3، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة، حيث فاز الهلال الليبي في بنغازي بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز المصري بنفس النتيجة في الإسكندرية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إجراء قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الواحدة ظهر يوم الإثنين الموافق السابع من أكتوبر المقبل.

وتأهل لدور المجموعات ستة عشر فريقًا جاءوا على النحو التالي:

المصري والزمالك من مصر، الملعب المالي، نهضة بركان المغربي، لواندا سول وبرافوز الانجوليين، قسنطينة واتحاد العاصمة الجزائريين، الصفاقسي التونسي، سيمبا التنزاني، أورابا يونايتد البتسواني، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، إنيمبا النيجيري، أسيك ميموزا الايفواري، جراف السنغالي.

من ناحية أخرى، قرر علي ماهر منح لاعبيه راحة سلبية لثمانية أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2025/2024 والتي من المرجح انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر