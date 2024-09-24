شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى سعيدة وأخرى حزينة.. ماذا فعلت الأندية المصرية مع صافرة معتز الشلمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة السوبر الأفريقى المرتقبة، والتى تجمع قطبى الكرة المصرية، الأهلى بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

يعتبر معتز الشلماني من الحكام المعروفين لدى جماهير كرة القدم المصرية، حيث أدار مواجهة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، كما أدار مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، وفاز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وبخلاف القطبين، أدار معتز الشلماني لقاء بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويتصدر معتز الشلماني قائمة الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا، لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.